W niedzielę podjęto decyzję o przetransportowaniu z Chin do Polski ok. 30 osób, które były w chińskim Wuhan, gdzie jest najwięcej zachorowań na koronawirusa. Zostali oni przetransportowani do Francji, a następnie lecą wojskowymi samolotami do Polski. Lądowanie planowane jest we Wrocławiu. W kraju zostaną skierowani na obserwację. Mam nadzieję, że również po obserwacji te osoby, które są transportowane z Chin do Francji, z Francji do Polski naszymi samolotami, okażą się w pełni zdrowe - zaznaczył Morawiecki.

Jak zapewnił podczas wspólnej konferencji prasowej z ministrami zdrowia Łukaszem Szumowskim i obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem, trzymamy rękę na pulsie i monitorujemy rozwój sytuacji. Wszystkie służby i wszystkie ministerstwa, które mogły działać i mogą dopomóc, są ze mną w stałym kontakcie (...) jesteśmy przekonani, że wszystkie działania, które należało podjąć, zostały podjęte - zapewnił premier. Mam też nadzieję, że mimo niepokoju, który rozprzestrzenia się globalnie, tę epidemię uda się ugasić w zarodku i ona się szeroko nie rozprzestrzeni. Polscy obywatele mogą jednak liczyć na wsparcie pod każdą szerokością geograficzną, dlatego ci rodacy, którzy zdecydowali się opuścić teren zagrożony, otrzymali możliwości transportu i są w tym momencie do Polski transportowani - mówił szef rządu.

Jak dodał, w Europie pojawiło się kilka przypadków zachorowań na nowego wirusa, ale jesteśmy w Polsce bezpieczni. Wszystkie środki, które powinny być przedsięwzięte w takiej sytuacji, jak ta dzisiaj, ale również w takiej, gdyby się ten koronawirus w Polsce pojawił, zostały przedsięwzięte - powiedział Morawiecki. Jednocześnie premier zaapelował o szczepienie się przeciw grypie. One rokrocznie są oferowane, są rzeczą, którą warto wykonywać, ponieważ obniżają ryzyko zachorowania na klasyczną grypę, ale ta klasyczna grypa potrafi być przecież bardzo groźna - powiedział.

Podczas niedzielnej konferencji prasowej w KPRM minister zdrowia Łukasz Szumowski mówiąc o koronawirusie z Wuhan zapewnił: W tej chwili pomimo że tej epidemii w Polsce jeszcze nie ma, państwo polskie osiągnęło taki etap, że mamy uruchomione dwa referencyjne laboratoria, w pełni mogące diagnozować obecność bądź brak wirusa. Państwo polskie, polska służba zdrowia są w tej chwili gotowe na ewentualne pojawienie się wirusa - powiedział. I wymienił: Mamy w zanadrzu wojewódzkie stacje sanitarne, mamy w gotowości oddziały zakaźne oraz szpitale zakaźne, mamy w gotowości ratownictwo medyczne i mamy w gotowości - co najważniejsze - służby sanitarne. Czy ten wirus pojawi się w Polsce czy nie - a jestem przekonany, że prędzej czy później on się pojawi - to już nic nie zmieni w naszym trybie postępowania. Jesteśmy już naprawdę gotowi. Możemy go diagnozować w Polsce - ocenił.

Wyjaśnił, że dla tych 30 Polaków, którzy wracają z Wuhan, jest przygotowany oddzielny budynek szpitalny. Są oni w pełni zabezpieczeni, będą mieli wykonane badania, które potwierdzą bądź wykluczą obecność wirusa. To bardzo sprawne i bardzo szybkie osiągnięcie tego stanu gotowości - zapewnił.

Minister obrony poinformował, że na pokładzie samolotów jest 30 osób, które z Chin zostały przewiezione do Francji, a stamtąd lecą do Wrocławia. Podkreślił, że podróżni są pod opieką wojskowych specjalistów – lekarza i ratowników medycznych. Poinformował, że lot wojskowym transportem z Marsylii do Wrocławia trwa ok. czterech godzin. Dodał, że we Wrocławiu czeka na nich specjalnie przystosowany oddział. Podkreślił doświadczenie komendanta 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego płk. dr. Wojciecha Tańskiego, który w 2014 r. odpowiadał za opiekę lekarską nad poszkodowanymi na kijowskim Majdanie.

Wirus z Wuhanu, stolicy prowincji Hubei w środkowych Chinach, wywołuje zapalenie płuc, które możebyć śmiertelne. Z oficjalnych danych przekazanych przez władze Chin według stanu na sobotę wieczór, wirusa wykryto już u 14 tys. osób, z czego 304 zmarły. Wirus przedostał się do wszystkich prowincji i regionów ChRL, a także do ponad 20 krajów świata, w tym do USA, Niemiec, Francji i Finlandii.