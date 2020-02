„Querida Amazonia” (Umiłowana Amazonia) – to tytuł oczekiwanej adhortacji, w której papież ma zająć ostateczne stanowisko wobec propozycji zgłoszonych na synodzie w Watykanie, jaki odbył się w październiku 2019 roku. Jedna z nich, przyjęta w głosowaniu na zakończenie obrad, dotyczyła wyświęcania żonatych diakonów na tych terenach amazońskich, gdzie brakuje kapłanów i to do tego stopnia, że nie ma kto odprawić niedzielnej mszy, a do niektórych miejsc ksiądz dociera raz w roku.

Apel ten wywołał mocne kontrowersje i podziały na synodzie, które pogłębiła jeszcze w styczniu książka kardynała Roberta Saraha, nawiązująca do tych obrad. Znalazła się w niej wypowiedź emerytowanego papieża Benedykta XVI, który sprzeciwił się wszelkim odstępstwom od reguły celibatu. "Nie będzie żadnego przełomu" - podkreślają watykaniści za amerykańską agencją katolicką, która twierdzi, że ujawnił to sam Franciszek w poniedziałek podczas spotkania z grupą biskupów z USA, składających wizytę w Watykanie. Według cytowanych źródeł papież miał powiedzieć, że ci, którzy skupili się na kwestii możliwości wyświęcania żonatych mężczyzn lub diakonatu kobiet będą zawiedzeni dokumentem.

Jeden z biskupów ze Stanów Zjednoczonych zaznaczył relacjonując spotkanie z Franciszkiem: Powiedział, że tak naprawdę nie wierzy w możliwość wyświęcania żonatych mężczyzn, ale myśli o tym, co zrobić dla wszystkich osób pozbawionych Eucharystii. Ponadto, jak wynika z wypowiedzi biskupów, papież świadom jest tego, że media i opinia publiczna koncentrują się na tych dwóch kontrowersyjnych kwestiach; on sam zaś kieruje uwagę na wyzwania duszpasterskie, społeczne i ekologiczne, dotyczące regionu amazońskiego.