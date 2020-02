Chora to 35-letnia kobieta, będąca członkiem personelu medycznego. Koronawirusem zaraziła się w wyniku kontaktu z pacjentem - sprecyzował na konferencji prasowej dyrektor departamentu kontroli zachorowań w resorcie zdrowia Suwanchai Wattanayingcharoenchia.

Do tej pory czternaścioro osób, u których tajlandzkie służby medyczne zdiagnozowały ciężkie zapalenie płuc, wywoływane przez nowego koronawirusa, wyzdrowiało i wróciło do domów.

W Tajlandii nie odnotowano do tej pory przypadku śmiertelnego zakażenia koronawirusem, którego epidemia wybuchła w grudniu w mieście Wuhan w prowincji Hubei środkowych Chinach.

Według najnowszych danych bilans ofiar śmiertelnych w Chinach kontynentalnych wzrósł do 1523, całkowita liczba zakażonych wirusem, w tym głównie w Hubei, wynosi 66 492, a wyleczonych 8096. Poza Chinami kontynentalnymi liczba osób zakażonych koronowirusem wynosi ok. 600, spośród których trzy zmarły - w Hongkongu, Japonii i na Filipinach. Najwięcej zakażonych jest w Japonii - 259, Singapurze - 67 i właśnie w Tajlandii. Koronawirusa wykryto w ok. 30 krajach.