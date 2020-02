Atak prorosyjskich bojowników na pozycje ukraińskich sił zbrojnych, do którego doszło we wtorek rano w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy, to próba zerwania procesu pokojowego w Donbasie - ocenił prezydent tego kraju Wołodymyr Zełenski.

We wtorek odbędzie się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, na którym zostaną podjęte decyzje w sprawie kolejnych kroków w związku z atakiem - dodał prezydent we wpisie na Facebooku. Reklama Sztab Operacji Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że w ataku zginął jeden ukraiński żołnierz, a czterech zostało rannych. Pododdziały Połączonych Sił Zbrojnych odpowiedziały na atak i utrzymały pełną kontrolę nad sytuacją - podkreślił sztab. "Przeciwnik zwrócił się o wstrzymanie ognia" - zaznaczono. Sztab zapewnił, że "sytuacja jest w pełni pod kontrolą", a pododdziały rezerwy są w stanie gotowości.