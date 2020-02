Wcześniej informowano o pięciu potwierdzonych przypadkach zgonów wśród Koreańczyków z południa zakażonych koronawirusem, który zaatakował już na świecie ponad 78 tys. osób.

Według południowokoreańskich władz medycznych niemal połowa zakażonych to członkowie chrześcijańskiej sekty działającej w Daegu. Wyznawcy Shincheonji, czyli Kościoła Jezusa, który powstał w marcu 1984 r., stanowią ponad połowę wszystkich zakażonych koronawirusem w Korei Płd. W niedzielę zarejestrowano 129 nowych przypadków wśród wiernych tej denominacji, co daje ogólną liczbę 429 zakażeń wśród członków sekty założonej przez 87-letniego Li Man Hi z Daegu.

Epidemia koronawirusa, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, rozpoczęła się pod koniec 2019 roku na targu w mieście Wuhan w Chinach, gdzie obok żywności sprzedawano również żywe, dzikie zwierzęta. Większość chińskich zakażeń i zgonów stwierdzono w prowincji Hubei, której stolicą jest właśnie Wuhan.

W całych Chinach zarejestrowano do tej pory 76 936 przypadków zakażenia koronawirusem. Z powodu powikłań wywołanych ostrą niewydolnością układu oddechowego zmarło już 2442 osoby, głównie - w Hubei.

Korea Południowa jest drugim pod względem ilości zakażeń krajem na świecie po Chinach.

Decyzja władz ChRL o odizolowaniu prowincji Hubei od reszty Chin pomogła w zlokalizowaniu wirusa - wskazują chińskie media. W poniedziałek kilka prowincji w Chinach ogłosiły obniżenie poziomu alertu epidemiologicznego. Prowincje Junnan i Kuejczou obniżyły alert z poziomu 1 (najwyższego) do poziomu 3, z kolei prowincja Guangdong ze stolicą w Kantonie i prowincja Shanxi obniżyła poziom gotowości epidemiologicznej do poziomu 2.

W piątek prowincja Gansu ogłosiła jako pierwsza obniżenie poziomu alertu. W ślad za nią o dwa w czteropoziomowej skali obniżyła alert prowincja Liaoning.

W Hubei, gdzie jest najwięcej zakażonych i gdzie odnotowano najliczniejsze przypadki zgonów, nadal obowiązuje najwyższy poziom 1 alertu.