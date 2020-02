"Około 2,5 mln Polaków mieszka poza granicami kraju. W 2018 roku ta liczba po raz pierwszy się obniżyła o 85 tys." - pisze "FAZ" we wtorek powołując się na dane Głównego Urzędu Statystycznego Warszawie. Jako powód, dziennik z finansowej stolicy Niemiec, wymienia dynamiczną gospodarkę i aktywną politykę rządu zachęcającą do powrotów. "W 2019 roku polska gospodarka urosła o 4 proc. W poprzednim roku - o ponad 5 proc. Bezrobocie na poziomie 3,8 proc. jest niższe od średniej unijnej. W niektórych branżach brakuje rąk do pracy" - podkreśla "FAZ". Gazeta przypomina, że po wygranych wyborach parlamentarnych w 2015 roku rząd PiS wprowadził program 500 Plus na dzieci i zainicjował program mieszkaniowy skierowany do przedstawiciele "niższej klasy średniej".

"Wszystko to przyczynia się do reemigracji: sytuacja gospodarcza i socjalna w Polsce poprawiła się, pojawiły się nowe szanse. Przede wszystkim w wielkich miastach jest dużo ofert pracy, które są lepiej opłacane niż praca na stanowiskach nie wymagających kwalifikacji w Wielkiej Brytanii" - zauważa "FAZ". Zastrzega jednak, że poważną przeszkodą dla powrotów, szczególnie młodych ludzi, jest wciąż utrzymująca się w Polsce na najwyższym poziomie w UE liczba tzw. umów śmieciowych.