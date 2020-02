Podczas konferencji prasowej w Pekinie epidemiolog powiedział, że koronawirus niekoniecznie pochodzi z jego kraju. Jego zdaniem mógł "narodzić się" zupełnie, gdzie indziej. Stwierdził także, że epidemia zostanie opanowana całkowicie do końca kwietnia.

Z najnowszych danych Chińskiej Narodowej Komisji Zdrowia wynika, że w środę pojawiły się 433 nowe przypadki zakażeń, a w ciągu ostatniej doby zmarło 29 osób.

Najwięcej przypadków zachorowania na koronawirusa w Europie odnotowano we Włoszech. Jest to 400 osób. Nowe przypadki zachorowania potwierdzono także w Danii i Estonii. We Francji trwa z kolei poszukiwanie pacjenta "zero", czyli osoby, która pierwsza została zarażona wirusem.