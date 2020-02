Testy dwukrotnie dały wynik negatywny, ale za trzecim razem, w piątek, przeprowadzone badanie wykryło obecność wirusa. Pacjent znajduje się obecnie w szpitalu w Auckland, a jego stan poprawia się.

Bliscy chorego, którzy mieli z nim bezpośredni kontakt po jego powrocie z Iranu, także zostali odizolowani w warunkach szpitalnych.

Nowozelandzkie ministerstwo zdrowia poinformowało, że stara się teraz dotrzeć do osób pochodzących z Chin, Japonii, Singapuru, Korei Południowej, Włoch i Tajlandii, które podróżowały z Iranu tym samym samolotem, co Nowozelandczyk z Covid-19. Chodzi o podanie ich danych służbom sanitarnym krajów, do których lecieli, aby mogły zostać objęte kwarantanną w swoich krajach.