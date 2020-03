Władze Japonii potwierdziły w poniedziałek co najmniej 15 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, co zwiększa ich łączną liczbę w tym kraju do 976. Panika związana z epidemią nowego wirusa, spowodowała zwiększenie zapotrzebowania na wysokoprocentowy alkohol z Polski. Japończycy wykupują ze sklepów spirytus rektyfikowany, którego używają do dezynfekcji.

W związku z rozprzestrzeniająca się epidemią, ze sklepowych półek w Japonii zaczęły znikać środki dezynfekujące - podaje Polsat News. Szukając alternatywy, Japończycy zaczęli masowo kupować wysokoprocentowy alkohol z Polski, który może z powodzeniem zastąpić środki odkażające. Reklama W ciągu ostatnich tygodni dostawy spirytusu rektyfikowanego do Japonii gwałtownie wzrosły, osiągając poziom ponad dwukrotnie wyższy niż w normalnych latach - informuje "The Japan News". Według agencji Kyodo do zakażeń dochodzi na terenie całej Japonii. Wśród 15 nowych przypadków Covid-19 pięć zarejestrowano na wyspie Hokkaido na północy Japonii, a pięć w domu opieki w prefekturze Kanagawa koło Tokio. W Japonii z powodu koronawirusa zmarło dotychczas 12 osób. Wywołujący groźne zapalenie płuc koronawirus pojawił się w grudniu 2019 roku w mieście Wuhan w środkowych Chinach i do tej pory rozprzestrzenił się na ok. 60 krajów. Zabił dotąd ponad 3 tys. osób, głównie w Chinach. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia na świecie wzrosła do prawie 89 tys.