Nowa siedziba założonego w 1976 roku muzeum została otwarta w 2010 roku. Jest to budynek o powierzchni niemal 9,2 tys. metrów kwadratowych, który kosztował 150 mln dolarów.

To ciężar na naszych barkach, którego musimy się pozbyć - powiedział Phil Darivoff, przewodniczący rady muzeum.

Placówka ogłosiła w poniedziałek, że postępowanie upadłościowe nie wpłynie na jego działalność.

To bardzo ważne, historyczne miejsce, w którym narodził się naród, a my jesteśmy tutaj, by przekazać mu, za co amerykańscy Żydzi są wdzięczni, co zrobiono dla nas w Ameryce i jaki my z kolei wnieśliśmy wkład w (powstanie) Stanów Zjednoczonych - powiedział w poniedziałek CNN tymczasowy dyrektor Misha Galperin.

Stała galeria muzeum jest bezpłatna dla publiczności, a opłaty pobierane są za wystawy czasowe. Jedna z ostatnich poświęcona jest sędzi Sądu Najwyższego Ruth Bader Ginsburg. Najnowsza ekspozycja specjalna, na której prezentowane będą przedmioty z obozu Auschwitz i jego układ architektoniczny, zgodnie z planem ma zostać otwarta 17 kwietnia.