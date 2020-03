W opublikowanym we wtorek wywiadzie minister spraw zagranicznych oświadczył, że Włochy odpowiedzą na taki „przymus i pozbawione sensu blokady”.

Rozpowszechnianie fake newsów przyniosło szkodę naszemu krajowi. Wpuszczono do obiegu wypaczone informacje, które w krótkim czasie okrążyły świat - zaznaczył Di Maio i poinformował, że rząd przyjął plan podawania "poprawnych informacji i realnych danych". Wyraził przekonanie, że kluczową rolę w tej sprawie pełnią także dziennikarze.

To kraj, który domaga się szacunku i zasługuje na niego, podobnie jak każdy Włoch - oświadczył szef dyplomacji. Wyjaśnił, że jego resort już podjął działania, by doprowadzić do zniesienia blokad stawianych Włochom przy wstępie do niektórych państw. Podkreślił, że rząd uważa je za "nieusprawiedliwione".

W związku z kryzysem epidemiologicznym wiele krajów na świecie ograniczyło liczbę połączeń lotniczych z Włochami. Niektóre linie całkowicie je zawiesiły. Jest też grupa państw, które w ogóle nie wpuszczają Włochów. Na tej liście są Izrael, Republika Zielonego Przylądka, Jamajka, Jordania, Arabia Saudyjska, Bahrajn, Irak, Kuwejt, Liban, Madagaskar, Seszele, Turkmenistan. Na Mauritius nie wpuszczani są Włosi z rejonu zagrożenia koronawirusem.