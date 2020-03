Pacjent przyjechał do Słowenii z Maroka, podróżując przez Włochy. Obecnie przebywa w szpitalu w Lublanie - podała słoweńska agencja prasowa STA.

W Słowenii przeprowadzono dotychczas 352 testy na obecność śmiertelnie niebezpiecznego koronawirusa Covid-19.

Szwajcaria

W Szwajcarii stwierdzono pierwszy przypadek śmiertelny w związku z koronawirusem - poinformowała w czwartek policja w tym kraju. Zmarłą jest 74-letnia kobieta z zachodniej Szwajcarii.

Od wtorku kobieta była hospitalizowana w jednej z placówek w kantonie Vaud - sprecyzowała policja.

Bośnia i Hercegowina

Dwa pierwsze przypadki koronawirusa potwierdzono w Bośni i Hercegowinie - poinformował w czwartek Alen Szeranić, minister zdrowia Republiki Serbskiej, autonomicznej części BiH. Zakażone osoby to mężczyzna, który ostatnio był we Włoszech, oraz jego dziecko.

Zainfekowany mężczyzna to zatrudniony we Włoszech mieszkaniec Banja Luki, ośrodka administracyjnego Republiki Serbskiej; został przewieziony do szpitala w tym mieście. Według dyrektora szpitala stan pacjenta jest dobry. Testy na obecność koronawirusa dały wynik pozytywny u dziecka tego mężczyzny, ale negatywny u jego żony.

Władze zapowiedziały, że badaniom zostaną poddani uczniowie, którzy mieli kontakt z zakażonym dzieckiem, oraz wszyscy członkowie jego rodziny. Szkoła, do której uczęszcza zakażone dziecko, będzie zamknięta przez kilka dni.

W Republice Serbskiej obecnie znajdują się 144 osoby, które przyjechały do kraju z zagrożonych regionów i znajdują się pod obserwacją medyczną - podaje agencja APA za lokalnymi mediami. Natomiast 259 takich osób znajduje się w drugiej autonomicznej części BiH - Federacji Muzułmańsko-Chorwackiej.

BiH powstała na mocy Układu z Dayton z 1995 r. i podzielona jest na dwie autonomiczne części: serbską (Republika Serbska) oraz chorwacko-bośniacką (Federacja Muzułmańsko-Chorwacka), które mają własnych prezydentów, rządy, parlamenty i są połączone słabymi instytucjami centralnymi.

Koronawirus, który wykryto w grudniu 2019 roku w mieście Wuhan w środkowych Chinach, może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc. Jednak u zdecydowanej większości choroba przebiega dość łagodnie, czasami może nawet nie dawać objawów. Covid-19 stwarza największe zagrożenie dla osób starszych oraz schorowanych, cierpiących na przewlekłe choroby.

W Europie największą liczbę zakażeń koronawirusem odnotowano we Włoszech - ponad 3 tys.; z powodu Covid-19 zmarło w tym kraju 107 osób.