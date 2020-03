Rząd włoski ogłosił, że w ramach nowych, obowiązujących od niedzieli środków walki z epidemią, nie wolno wjeżdżać ani wyjeżdżać z regionu Lombardii, który otacza Mediolan, a także z 14 prowincji w czterech innych regionach, w tym miast: Wenecji, Modeny, Parmy, Piacenzy, Reggio Emilia i Rimini.

Reklama

"Jeśli wróciłeś lub wkrótce wrócisz z któregoś z wymienionych zamkniętych obszarów, musisz się odizolować na 14 dni, niezależnie czy występują objawy, czy też nie" - oświadczyło brytyjskie ministerstwo zdrowia. Odizolować muszą się także osoby powracające z innych obszarów we Włoszech, u których występują jakiekolwiek objawy. W związku z ogłoszonymi przez włoski rząd restrykcjami linie lotnicze British Airways oraz easyJet zapowiedziały ograniczenie liczby lotów do północnych Włoch w okresie odpowiednio do 2 i 3 kwietnia. Szczegółowe informacje na temat skasowanych czasowo połączeń obaj przewoźnicy podadzą prawdopodobnie jeszcze w poniedziałek.

Również w poniedziałek odbędzie się posiedzenie rządowego sztabu kryzysowego pod przewodnictwem premiera Borisa Johnsona. Jak dotychczas w Wielkiej Brytanii były trzy ofiary śmiertelne koronawirusa, zaś liczba potwierdzonych przypadków zarażenia wzrosła w niedzielę do 278.

We Włoszech jest największe w Europie ognisko wywodzącego się z chińskiej prowincji Hubei koronawirusa. W Italii zmarło już z powodu tego patogenu 366 osób.