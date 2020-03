Wielka Brytania

Reklama

Druga w poniedziałek i piąta od początku epidemii osoba zmarła w Wielkiej Brytanii z powodu koronawirusa - poinformowały w poniedziałek wieczorem władze jednego z londyńskich szpitali.

Możemy niestety potwierdzić, że w szpitalu św. Heliera zmarł pacjent po siedemdziesiątce, który miał wiele poważnych i długotrwałych dolegliwości zdrowotnych. Miał pozytywny wynik testu na obecność Covid-19 - oświadczył Daniel Elkeles, dyrektor szpitala Epsom and St Helier University Hospitals w południowym Londynie.

W poniedziałek po południu ministerstwo zdrowia poinformowało o śmierci pacjenta w szpitalu w Wolverhampton w środkowej Anglii, u którego również wykryto koronawirusa. Podobnie jak wszystkie inne ofiary śmiertelne, on również był w starszym wieku i cierpiał także na inne schorzenia.

Również wieczorem naczelny lekarz Anglii Chris Whitty, występując na konferencji prasowej wraz z premierem Borisem Johnsonem, powiedział, że zgodnie z rządowym planem, w następnej fazie walki z epidemią, także osoby z niewielkimi symptomami powinny się izolować.

Jesteśmy teraz bardzo blisko czasu - prawdopodobnie w ciągu najbliższych 10-14 dni - kiedy powinniśmy przejść do sytuacji, gdy powiemy, że każdy, kto ma nawet drobne infekcje dróg oddechowych lub gorączkę, powinien poddać się samodzielnej izolacji na siedem dni - oświadczył Whitty.

W poniedziałek rano odbyło się posiedzenie rządowego sztabu kryzysowego, poświęcone walce z epidemią koronawirusa. Poinformowano po nim, że Wielka Brytania nadal znajduje się w fazie powstrzymywania epidemii, czyli na pierwszym z czterech etapów w rządowej strategii. Na razie nie zdecydowano się na zamykanie szkół czy odwoływanie imprez masowych.

Francja

We Francji w poniedziałek wieczorem poinformowano o czterech nowych przypadkach śmiertelnych, spowodowanych koronawirusem. Łącznie w tym kraju zmarło 25 osób - podał dyrektor generalny ds. zdrowia w ministerstwie zdrowia i solidarności Jerome Salomon.

Agencja AFP przekazała, że zakażony nowym koronawirusem jest minister kultury Franck Riester. Jak zakomunikowało jego biuro prasowe, minister jest "w formie" i przebywa w swym paryskim mieszkaniu.

Test przeprowadzony u ministra po pojawieniu się symptomów przyniósł dziś dodatni wynik - poinformowano. Przypomniano, że Riester spędził wiele czasu w ostatnim tygodniu w Zgromadzeniu Narodowym, gdzie wykryto przypadki koronawirusa.

Do tej pory we Francji stwierdzono 1412 przypadków zakażenia koronawirusem.

Wśród osób, które zmarły, 15 - to mężczyźni, a 10 - kobiety, sprecyzował dyrektor Salomon. Podał też, że 38 nowych przypadków zakażenia koronawirusem zanotowano na Korsyce.

Kanada

Reklama

W Kanadzie w poniedziałek potwierdzono pierwszy śmiertelny przypadek zakażenia koronawirusem. Służby zdrowia prowincji Kolumbia Brytyjska podały, że zmarła osoba mieszkała w domu opieki dla seniorów.

Pierwszy w Kanadzie śmiertelny przypadek Covid-19 miał miejsce w ośrodku w miejscowości Lynn Valley. Starsza osoba zmarła w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Wcześniej w Kanadzie potwierdzonych zostało 67 przypadków zakażenia koronawirusem.

W niedzielę władze francuskie wprowadziły zakaz organizowania wydarzeń z udziałem ponad 1000 ludzi. Jak oświadczył minister zdrowia Olivier Veran, zakaz nie obejmie demonstracji, egzaminów i transportu publicznego, bo są one "potrzebne krajowi do życia".

Wcześniej władze zdecydowały o zamknięciu wszystkich szkół i żłobków w miejscach najbardziej dotkniętych epidemią koronawirusa. W ten sposób na nauczanie z domu przejść musiało 350 tys. uczniów w departamentach Oise, Górny Ren i Morbihan oraz w mieście Ajaccio na Korsyce.

Włochy

We Włoszech zmarły już 463 osoby zarażone koronawirusem - poinformowano w poniedziałek na codziennej konferencji prasowej w siedzibie Obrony Cywilnej w Rzymie. W ciągu doby zanotowano 97 zgonów. Liczba zarażonych obecnie w całym kraju to prawie 8 tysięcy.

Przypomniano statystykę wskazującą, że średnia wieku zmarłych to ponad 80 lat.

Od niedzieli liczba zakażeń wzrosła o około 1,6 tys. - podał szef Obrony Cywilnej, nadzwyczajny komisarz do spraw kryzysu Angelo Borrelli.

Dotychczas od początku kryzysu epidemiologicznego pod koniec lutego zanotowano we Włoszech ponad 9 tys. przypadków koronawirusa.

Wyleczono 724 chorych. Na oddziałach intensywnej terapii przebywają 733 osoby.

Przeprowadzono dotąd prawie 54 tys. testów na obecność wirusa.

Komisarz Borrelli powiedział, że do więzień zostanie wysłanych 100 tys. maseczek ochronnych. W 27 zakładach karnych wybuchły bunty z powodu ograniczeń odwiedzin i innych restrykcji w związku z epidemią.

Na konferencji zapowiedziano zamknięcie we wtorek rano wszystkich ośrodków narciarskich we Włoszech.

Niemcy

O pierwszych w Niemczech dwóch zgonach w wyniku Covid-19 poinformowały w poniedziałek władze miasta Essen i powiatu Heinsberg znajdujących się w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia na zachodzie kraju.

W Essen zmarła na zapalenie płuc w wyniku zakażenia koronawirusem 89-letnia kobieta, która była tam leczona w klinice uniwersyteckiej od początku marca. Na razie brak bliższych szczegółów na temat osoby zmarłej w powiecie Heinsberg, w którym jest największe skupisko zakażeń koronawirusem w Niemczech.

Pierwszy przypadek w Nadrenii Północnej-Westfalii został potwierdzony 25 lutego u 47-letniego mężczyzny z Gangelt w powiecie Heinsberg i jego 46-letniej żony. Oboje wcześniej brali udział w karnawale w swoim rodzinnym mieście, a kobieta jest również pedagogiem w lokalnym przedszkolu. Setki osób, które brały udział w tym samym karnawale, i ich rodziny zostały zapobiegawczo poddane kwarantannie domowej, podobnie jak dzieci i personel z przedszkola.

Pierwszy obywatel Niemiec, który zmarł w wyniku Covid-19, to 60-letni turysta, będący na wakacjach w Egipcie, o czym poinformowało ministerstwo zdrowia w Kairze.

W Niemczech do poniedziałku rano wykryto 1112 przypadków zakażenia koronawirusem - podał Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. RKI, instytucja podlegająca rządowi federalnemu i odpowiedzialna za zapobieganie chorobom i ich kontrolę, przekazał, że zakażenia wirusem potwierdzono w 15 z 16 krajów związkowych.

Najwięcej przypadków - 484 - odnotowano w Nadrenii Północnej-Westfalii, w Bawarii stwierdzono 256 infekcji, w Badenii-Wirtembergii - 199, w Berlinie - 40, w Dolnej Saksonii - 33, w Hesji - 20, w Nadrenii-Palatynacie - 19, w Hamburgu - 17, w Saksonii - 10, w Szlezwiku-Holsztynie - dziewięć, w Meklemburgii-Pomorzu Przednim - osiem, w Brandenburgii - sześć, w Saarze - pięć, w Bremie - cztery, a w Turyngii - dwie.

RKI zwraca uwagę, że powiat Heinsberg jest szczególnie dotknięty koronawirusem, jako że potwierdzono tam 290 przypadków zakażenia.

Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), wirus, który rozprzestrzenił się na ponad 100 krajów, zabił dotąd ponad 3,8 tys. osób, w zdecydowanej większości w Chinach. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia na świecie wzrosła do ok. 110 tys.

Cypr

Dwa pierwsze przypadki zakażenia koronawirusem odnotowano na Cyprze - poinformował w poniedziałek rząd tego kraju. Tym samym Covid-19 pojawił się już we wszystkich 27 krajach Unii Europejskiej.

Jedną z zakażonych osób jest 64-letni pracownik służby zdrowia, który 3 marca wrócił z Wielkiej Brytanii. Niepokojące objawy zgłosił jednak dopiero w niedzielę, a od powrotu z zagranicy regularnie pracował z pacjentami w placówce publicznej służby zdrowia w stolicy kraju, Nikozji.

Chorego 64-latka skrytykował cypryjski minister zdrowia Konstantinos Ioannou, który jego postawę określił jako "godną ubolewania". Wrócił z zagranicy 3 marca, a dopiero w niedzielę zgłosił objawy. To komplikuje wysiłki ministerstwa w zakresie odnalezienia osób, z którymi miał kontakt w ciągu ostatnich pięciu dni - powiedział szef resortu.

Drugą zakażoną osobą jest 25-letni mężczyzna, który niedawno wrócił z Włoch.

Do poniedziałku leżący na Morzu Śródziemnym Cypr był jedynym krajem UE, w którym nie odnotowano żadnego przypadku zakażenia koronawirusem.

Japonia

Ponad 90-letni mężczyzna z Tokio zmarł w wyniku infekcji nowym koronawirusem - poinformowała agencja Kyodo, powołując się na władze stolicy Japonii. To dziewiąta ofiara śmiertelna epidemii w tym kraju.

Jak podaje agencja, to druga ofiara śmiertelna Covid-19 stwierdzona w Japonii w ciągu ostatnich 24 godzin. W poniedziałek rano o śmierci pierwszej osoby poinformował gubernator prefektury Kanagawa.

Według statystyk podawanych przez dziennik "Japan Times" łącznie w kraju zanotowano dotąd dziewięć ofiar śmiertelnych na 520 przypadków zakażenia nowym wirusem.

Bilans ten nie uwzględnia jednak pasażerów zacumowanego w porcie w Jokohamie, brytyjskiego statku wycieczkowego Diamond Princess, którzy przez dwa tygodnie przechodzili kwarantannę na jego pokładzie. Na wycieczkowcu zakażonych zostało 698 osób i siedem z nich zmarło.

Rząd w Tokio zdecydował w poniedziałek o wprowadzeniu restrykcji wobec podróżnych z Chin i Korei Południowej. Jak podaje Kyodo, władze anulowały prawie 3 miliony wiz wydanych obywatelom obu państw. Oznacza to, że turyści z tych krajów nie będą mogli odwiedzić Japonii przynajmniej do końca marca.

Ponadto obywatele innych krajów przyjeżdżający do Japonii z Chin lub Korei Płd. zostaną poproszeni o poddanie się 14-dniowej kwarantannie.