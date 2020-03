Dane za okres od 31 grudnia 2019 r. do 9 marca 2020 r. - dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego - pokazują, że we Włoszech potwierdzono 7375 przypadków nowego koronawirusa, 366 osób zmarło; we Francji odnotowano 1126 przypadków i 19 zgonów.

W Niemczech są 902 przypadki, żadnych ofiar. W Hiszpanii potwierdzono 589 przypadków, pięć zgonów. W Szwajcarii są 332 przypadki i dwa zgony, w Wielkiej Brytanii - 273 przypadki i trzy ofiary śmiertelne, w Holandii – 265 przypadków i trzy zgony, w Szwecji 203 przypadki, bez ofiar, zaś w Belgii – 200 przypadków, także bez zgonów.

Łącznie na świecie odnotowano dotąd 109 tys. 695 potwierdzonych przypadków COVID-19, w tym 3811 zgonów. Najwięcej przypadków odnotowano w Chinach - 80 859, 3122 osoby zmarły. W Polsce potwierdzono dotąd 18 przypadków.

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r. na targu w Wuhan, stolicy prowincji Hubei.