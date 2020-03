Mówimy tu o miesiącach, być może do końca roku - oświadczył Spahn w Bundestagu, odpowiadając na interpelacje poselskie. Ministra pytano również, czy zaistnieje potrzeba dodatkowej pomocy finansowej dla zrekompensowania strat w sektorach turystycznym i gastronomicznym. Odparł, że wsparcie takie będzie konieczne, jeśli potrwa to dłużej niż kilka tygodni - co należy zakłada.

Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r. na targu w Wuhan, stolicy prowincji Hubei.