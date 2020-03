Papieski wikariusz dla diecezji rzymskiej kardynał Angelo De Donatis zarządził, że do 3 kwietnia wierni nie mogą wchodzić do kościołów parafialnych i nieparafialnych oraz ogólnie do wszelkich budynków kultu należących do tej diecezji.

Reklama

We Włoszech wcześniej zawieszono odprawianie mszy, co także miało na celu zahamowanie ekspansji wirusa.