Jak podaje kanadyjski nadawca CBC News, Trudeau wzięła udział w panelu z byłą premier Australii Julią Gillard, moderowanym przez piosenkarkę Leonę Lewis. W tej zorganizowanej na stadionie Wembley imprezie WE Day UK uczestniczył także m.in. aktor Idris Elba, kucharz-celebryta Jamie Oliver, kierowca wyścigowy Lewis Hamilton i wiele innych znanych osobistości.

Imprezy WE Day, które odbywają się w różnych miastach na całym świecie, skierowane są do młodzieży i nauczycieli, którzy angażują się w działalność społeczną. Szacuje się, że w wydarzeniu na Wembley uczestniczyło ok. 13 tys. młodych ludzi.

O możliwości zakażenia wirusem Sophie Trudeau kancelaria premiera poinformowała wcześniej w czwartek. Sam premier pracował w związku z tym z domu. Obecnie oboje poddani zostaną 14-dniowej kwarantannie. Zgodnie z komunikatem z biura premiera, Justin Trudeau czuje się dobrze i nie wykazuje objawów zakażenia, nie będzie więc na razie poddany testowi na obecność wirusa.

Poinformowano również, że w piątek Trudeau zamierza wygłosić orędzie do Kanadyjczyków.

Żona premiera Kanady przebywała w Londynie ze swoją córką Ellą-Grace oraz teściową Margaret Trudeau. Zarówno Ella-Grace, jak i dwójka jej rodzeństwa nie poszli w czwartek do szkoły.

W czwartek po południu władze Ontario, czyli najludniejszej kanadyjskiej prowincji, ogłosiły przedłużenie rozpoczynających się w przyszłym tygodniu ferii zimowych o dwa tygodnie, do 5 kwietnia.

Z kolei premier prowincji Quebec Francois Legault wezwał wszystkich przybywających z zagranicy do dobrowolnej izolacji na 14 dni. Kwarantanna będzie obowiązkowa dla wszystkich pracowników sektora publicznego. Legault zarządził także odwołanie wszystkich zgromadzeń w pomieszczeniach zamkniętych z udziałem ponad 250 osób i wezwał do rezygnacji z innych dużych zebrań nie uważanych za niezbędne. Podobny apel wystosowały władze prowincji Alberta i Kolumbia Brytyjska.

W Kanadzie potwierdzono dotychczas 138 przypadki wystąpienia Covid-19, w tym 59 w Ontario, 46 w Kolumbii Brytyjskiej, 19 w Albercie, 13 w Quebecu i 1 u obywatela repatriowanego z zagranicy.