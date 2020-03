Wszystkie kościoły w Wiecznym Mieście miały być zamknięte do 3 kwietnia, czyli tak długo, jak będzie obowiązywać dekret rządu Włoch o zaostrzonych krokach walki z epidemią.

Nowy list do wiernych, opublikowany na stronie internetowej wikariatu, jest interpretowany jako reakcja na słowa papieża Franciszka z porannej piątkowej mszy w Watykanie, w trakcie której mówił o tym, że nie można zostawiać wiernych samym sobie.

To natchnęło nas do uwzględnienia innej potrzeby; chodzi o to, aby zamknięcie naszych kościołów nie było powodem dezorientacji i zagubienia - wyjaśnił wikariusz. Podkreślił, że istnieje ryzyko, że wierni będą się czuć "jeszcze bardziej odizolowani".

Stąd nowy dekret, który zostaje wysłany z tym listem i zawiera wskazówkę, by pozostawić otwarte kościoły parafialne i te, które są siedzibami misji, zajmujących się troską o dusze - dodał kardynał De Donatis. Zaapelował do księży, by zachowywali środki ostrożności i pomagali ubogim.