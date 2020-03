Na początku marca Matt Colvin z miasta Chattanooga w Tennessee wykupił wszystkie środki dezynfekujące do rąk, jakie były w okolicy. Sprzedawał je drożej przez internet, ale serwis online Amazona go zablokował. Teraz ma ok. 18 tys. butelek i nie wie jak je sprzedać.

Po informacji o pierwszej ofierze śmiertelnej koronawirusa w USA bracia Colvin wsiedli w samochód i ogołocili ze środków dezynfekujących półki w lokalnych sklepach - relacjonuje "New York Times". Reklama Matt Colvin sprzedawał je przez internet, w tym przez serwis Amazona. Niektóre butelki udało mu się sprzedać nawet za 70 dol., znacznie powyżej ceny w supermarketach. "Dla braci były to szalone pieniądze. Dla wielu innych było to wykorzystywanie pandemii" - pisze "NYT". Koronawirus a loty widmo. Dlaczego samoloty latają puste? Zobacz również Amazon szybko zawiesił konto Colvina. Podobne kroki podjął wobec innych sprzedających środki dezynfekujące i maseczki ochronne po cenie "z górką". Tak samo postąpił też serwis eBay. "Teraz, kiedy miliony ludzi na całym świecie nadaremnie szuka środków dezynfekujących do rąk, by chronić się przed koronawirusem, Colvin siedzi na 17,7 tys. butelek bez pomysłu, jak je sprzedać" – czytamy w artykule na portalu "NYT". Mężczyzna – pozujący do zdjęć w koszulce z napisem "Rodzina przede wszystkim" – żałuje, iż stracił szansę, by "dobrze ustawić finansowo swoją rodzinę". Utrzymuje, że "naprawiał niewydolność rynku", gdyż niektóre regiony potrzebują teraz towarów, którymi dysponuje. "Naprawdę czuję, że to jest jak służba publiczna" - mówi. Colvin – jak ocenia "NYT" – jest prawdopodobnie jednym z tysięcy osób, które zawczasu zakupiły środki dezynfekujące i maseczki, które w USA "wiele szpitali obecnie reglamentuje".