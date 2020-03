W rozmowie opublikowanej pod tytułem "Nie zmarnujcie tych trudnych dni" Franciszek powiedział: "W tych trudnych dniach możemy odnaleźć małe konkretne gesty bliskości wobec najbliższych osób; czułość wobec naszych dziadków, całus dla naszych dzieci, osób, które kochamy". To także – dodał - objęcie kogoś, telefon.

To gesty ważne, decydujące. Jeśli tak przeżyjemy te dni, nie zostaną zmarnowane - dodał papież.

Opowiedział o swej niedzielnej modlitwie w rzymskiej bazylice Matki Bożej Większej i w jednym z kościołów, do którego poszedł na piechotę w symbolicznej pielgrzymce przez puste centrum Wiecznego Miasta.

Poprosiłem Boga, by zatrzymał epidemię; zatrzymaj ją swoją ręką. O to się modliłem - podkreślił.

Franciszek odnotował, że często ludzie utrzymują wyłącznie wirtualną formę kontaktów z innymi. Wyraził przekonanie, że należy odkryć "nową bliskość", relacje oparte na trosce i cierpliwości. Jak zauważył, rodziny często jedzą posiłki w ciszy. Ale nie dlatego, że słuchają siebie nawzajem, ale dlatego, że rodzice oglądają telewizję, a dzieci siedzą z telefonami komórkowymi - dodał.

Wyglądają jak mnisi, wszyscy odizolowani od siebie - stwierdził.

Moim zdaniem - powiedział papież - ból tych dni powinien otworzyć nas na rozumienie potrzeb pragnień i innych.

Franciszek zapytany o to, co chciałby powiedzieć tym, którzy stracili swoich bliskich w wyniku epidemii i tych, którzy walczą o życie chorych powiedział: "Dziękuję tym, którzy poświęcają się, by ratować innych".

I proszę wszystkich, by byli blisko tych, którzy stracili swych bliskich - wezwał papież. Wskazał, że pocieszenie musi być teraz zadaniem każdego.

Franciszek wyznał, że zrobił na nim wrażenie tekst włoskiego prezentera telewizyjnego Fabio Fazio, opublikowany niedawno na łamach dziennika "La Repubblica", w którym napisał on, że ci, którzy nie płacą podatków nie tylko popełniają przestępstwo, ale także zbrodnię, bo - jak ocenił - to, że obecnie brakuje we Włoszech łóżek szpitalnych i respiratorów, to także jest ich wina.

Papież został też zapytany o to, jak niewierzący mogą znaleźć nadzieję w takich dniach, jak te.

Wszyscy są dziećmi Bożymi - odparł Franciszek.

Ktoś może powiedzieć: "nie modlę się bo nie wierzę". Ale może wierzyć w miłość ludzi wokół niego i tak znaleźć nadzieję - wyjaśnił papież.