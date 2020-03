Rosyjskie media wykorzystują rozprzestrzenianie się koronawirusa do tworzenia "dużej kampanii dezinformacyjnej" na Zachodzie - to teza z wewnętrznego dokumentu Komisji Europejskiej, do którego dotarł Reuters.

Rosyjska kampania ma zaostrzyć panikę w zgodzie z szerszym podejściem działań Kremla nakierowanych na podważenie funkcjonowania europejskiego społeczeństwa. Dokument wskazuje na to, że rosyjska dezinformacja ma pogorszyć zagrożenie dotyczące kryzysu zdrowotnego w krajach zachodnich. Reklama "Trwa znacząca kampania dezinformacyjna rosyjskich mediów państwowych i prokremlowskich mediów dotycząca Covid-19" - stwierdza unijny dokument datowany na 16 marca. "Nadrzędnym celem dezinformacji Kremla jest zaostrzenie kryzysu zdrowia publicznego w krajach zachodnich (...) zgodnie z szerszą strategią Kremla polegającą na podważaniu społeczeństw europejskich" - przytacza treść analizy Reuters. Krynicka o szpitalu w Łomży: Skrajnie nieprzygotowany. Komentarze Gowina i Dworczyka Zobacz również Dokument został opracowany przez grupę zadaniową East StratCom działającą w ramach Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, która na co dzień zajmuje się monitorowaniem działań dezinformacyjnych Rosji.