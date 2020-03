Koronawirus jest niebezpieczny m.in. dlatego, że jest patogenem nowym i wciąż dość słabo poznanym – powiedział na konferencji prasowej Zhong, który kieruje krajowym panelem ekspertów powołanym przez władze w związku z nowym koronawirusem.

COVID-19 jest znacznie bardziej zaraźliwy niż SARS i MERS, a śmiertelność wśród zarażonych jest wysoka, szczególnie w porównaniu z grypą - powiedział chiński ekspert. Ocenił, że przy braku interwencji każdy zainfekowany zakaża średnio prawie trzy inne osoby (bazowy współczynnik reprodukcji R0).

Nie dysponujemy obecnie żadną zweryfikowaną, specyficzną terapią, skuteczną przeciwko COVID-19, ale mamy metody zapewniania opieki pomocniczej - powiedział Zhong. Podkreślił, że skuteczność leków przeciwwirusowych przeciwko COVID-19 nie została jak dotąd potwierdzona.

W odróżnieniu od SARS, COVID-19 jest „wysoce zaraźliwy” również w okresie inkubacji, już zanim wystąpią objawy – dodał Zhong. Badania ilości wirusa w wydzielinach z dróg oddechowych sugerują, że pacjenci są najbardziej zaraźliwi w pierwszych dwóch tygodniach od infekcji.

Dlatego zalecam badanie osób, które miały styczność z wykrytymi przypadkami, nawet jeśli nie występują u nich objawy. Wczesne badanie to wczesna diagnoza i możliwość wczesnej izolacji - powiedział chiński specjalista. Zalecenie to skierował również do borykających się z pandemią krajów Europy.

Rządy państw powinny sięgać po "drastyczne, bardzo agresywne środki” w walce z wirusem, a szczególnie szybkie działania powinny być podejmowane w ogniskach epidemii – ocenił Zhong. Dodał, że środki zastosowane przez Chiny okazały się skuteczne, a kraje świata mogą brać z nich przykład, choć powinny przystosować je do własnych warunków geograficznych, demograficznych czy epidemiologicznych.

Nie wystarczy zamknąć miast, jeśli ludzie będą się dalej gromadzić, na przykład w kawiarniach – podkreślił.

Według Zhonga fundamentalnym rozwiązaniem problemu COVID-19 byłaby szczepionka. Obecnie prace nad różnymi rodzajami szczepionek przeciwko tej chorobie prowadzi wiele instytucji, w tym w Chinach i USA – dodał chiński naukowiec.

Z kolei obecny na konferencji dyrektor Kantońskiego Instytutu Zdrowia Oddechowego, He Jianxing, powiedział, że prowadzone są badania nad terapią z użyciem przeciwciał, a także nad szczepionką przeciw koronawirusowi i użyciem sztucznej inteligencji do rozróżniania zakażeń koronawirusem od grypy, a także do przewidywania, u których pacjentów może się rozwinąć ciężka lub krytyczna choroba.

Podczas konferencji prasowej w Kantonie na południu Chin przedstawiciel władz tego miasta przekazał wyrazy współczucia i wsparcia dla osób zmagających się z koronawirusem w Polsce. Zaznaczył również, że Chiny nigdy nie zapomną o pomocy zaoferowanej im przez ponad 140 krajów świata, gdy one same mierzyły się z chorobą.