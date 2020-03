Prezydent Donald Trump zapewni przysłanie okrętu szpitalnego, USS Comfort, który ma 1 tys. pokoi i sale operacyjne - powiedział Cuomo podczas konferencji prasowej.

Wkrótce potem Trump oświadczył, że dwa okręty szpitalne przygotowywane są do wysłania na pomoc, jeden z nich trafi do Nowego Jorku, a drugi "na Zachód", nie wyjaśnił jednak do którego stanu na zachodnim wybrzeżu skierowana będzie jednostka.

Wcześniej Cuomo odrzucił możliwość ogłoszenia w mieście w najbliższym czasie zakazu opuszczania domów z powodu koronawirusa. Decyzję w tej sprawie w ciągu 48 godzin zapowiadał we wtorek wieczorem burmistrz miasta Bill de Blasio.

De Blasio ostrzegł, że mieszkańcy powinni się na to przygotować.

Zdaniem de Blasio stan Nowy Jork "bardzo dobrze radzi sobie z kryzysem", ale przyszła pora na bardziej agresywne kroki. Podkreśli, że w obecnej sytuacji decyzja musi być podjęta bardzo szybko.

We wtorek w stanie Nowy Jork odnotowano 1700 potwierdzonych infekcji koronawirusem i 16 związanych z nimi zgonów, z czego 923 zakażeń i co najmniej 10 przypadków śmiertelnych w samym mieście.