Dziennnik "Il Messaggero” podał, że takie nowatorskie w Europie badanie z użyciem sztucznej inteligencji można przeprowadzać na uczelni Campus Bio-Medico.

Ten prywatny uniwersytet medyczny w Wiecznym Mieście postanowił oddać kupiony w Chinach system badań do dyspozycji włoskich szpitali.

To pierwsze takie urządzenie poza Azją- powiedział dyrektor generalny Polikliniki uniwersyteckiej Paolo Sormani. Tomografia z takim systemem umożliwia natychmiastowe ustalenie rodzaju zapalenia płuc , a także postawienie prognozy co do jego przebiegu. Gdy tylko stwierdza chorobę Covid-19 wywołaną przez koronawirusa, przesyła natychmiast sygnał alarmowy do prowadzącego badanie radiologa.

Oddamy ten system do dyspozycji wszystkich, będą mogły z niego skorzystać szpitale w regionie Lacjum”- wyjaśnił Sormani. Poinformował, że system ten był testowany na tysiącach pacjentów w chińskim mieście Wuhan, czyli epicentrum epidemii koronawirusa. Jest w stanie wykryć wywołane przez ten patogen zapalenie płuc , a także obliczyć poziom ich niewydolności.