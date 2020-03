Decaro, który jest też prezesem stowarzyszenia włoskich gmin, przeszedł się po centrum i po nabrzeżu w Bari, które jest tradycyjnym miejscem wypoczynku mieszkańców.

Gdy widział tam ludzi, którzy się relaksują, krzyczał w ich stronę: Idźcie do domu, Dalej, do domu.

Na widok młodych mężczyzn grających w ping-ponga na plaży, powiedział: Idźcie do domu grać na Playstation, tu nie wolno być.

Macie iść natychmiast do domu, zaraz przyjedzie policja. Wszyscy do domu - powtórzył graczom, gdy zaczęli protestować. Jestem burmistrzem miasta i każę wam iść do domu - wyjaśnił Decaro, który film ten zamieścił w mediach społecznościowych.

Polemizującemu z nim biegaczowi powiedział: Ja jestem burmistrzem tego miasta i to ja wymagam, by respektowano dekrety. Musisz wracać do domu.

Także w historycznym centrum Bari Decaro stanowczym głosem mówił ludziom siedzącym na ławkach, by poszli do domu. Natychmiast wstali i odeszli. To jest narodowy kryzys, to nie jest zabawa. Obrazy, jakie napływają z Mediolanu czy Bergamo to nie jest film, to dzieje się naprawdę, tam umierają ludzie - mówił Decaro idąc po mieście.