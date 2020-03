Arcuri wyjaśnił, że w poniedziałek na mocy rządowego dekretu antykryzysowego pod nazwą Cura Italia uruchomionych zostanie 50 milionów euro z przeznaczeniem dla krajowych firm, które chcą produkować środki ochronny osobistej na czas epidemii.

We Włoszech, jak wcześniej wskazywały źródła w Obronie Cywilnej, potrzeba około 90 milionów maseczek miesięcznie.

Dzisiaj produkujemy ich bardzo mało, ale za kilka dni będziemy mieli ponad 100 firm gotowych ruszyć z produkcją - podkreślił komisarz powołany przez premiera Giuseppe Contego. Zwrócił ponadto uwagę, że ponad 180 firm z włoskiej Izby Mody stworzyło sieć produkcji, by wytwarzać 2 miliony maseczek dziennie.

Naszym celem jest to, by w krótkim czasie mieć wystarczający poziom krajowej produkcji - wyjaśnił Arcuri. Zapowiedział, że do wtorku we wszystkich regionach Włoch będą maseczki dla lekarzy, całego personelu medycznego i chorych.

Liczymy na to, że począwszy od następnego tygodnia zapewnimy wszystkim Włochom środki ochrony osobistej - poinformował komisarz.