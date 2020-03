Nie wystarczy objąć całego kraju kwarantanną, by pokonać koronawirusa - oświadczył w niedzielę ekspert ds. sytuacji nadzwyczajnych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Mike Ryan. Należy testować wszystkie podejrzane przypadki, by uniknąć odrodzenia się wirusa - dodał.

Powinniśmy skupić się na znajdowaniu chorych i zakażonych oraz na izolowaniu ich, na znajdowaniu ludzi, z którymi się kontaktowali i izolowaniu ich - powiedział Ryan w wywiadzie dla BBC. Niebezpieczeństwo polega na tym, że jeśli nie zastosujemy teraz silnych środków ochrony zdrowia publicznego, to choroba powróci, gdy ograniczenia ruchu i kwarantanny zostaną zniesione - zaznaczył. Znaczna część krajów europejskich i Stany Zjednoczone podążyły za Chinami i innymi krajami azjatyckimi i wprowadziły drastyczne ograniczenia w walce z nowym koronawirusem, m.in. zamykając szkoły, bary i restauracje oraz zalecając pracę z domu. Ryan podkreślił, że Chiny, Singapur i Korea Południowa, które połączyły ograniczenia w ruchu obywateli z testowaniem każdego podejrzanego przypadku, powinny być wzorem postępowania dla Europy, która według WHO zastąpiła Azję w roli epicentrum pandemii.