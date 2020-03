Odkąd wszystko jest pozamykane - odetchnęliśmy - mówi Beata Maciejec,

Polka mieszkająca we Włoszech, w miejscowości Iseo w regionie Lombardia.

Specjalnie dla Kroniki Obrazu Dnia opowiedziała, jak teraz wygląda życie we Włoszech, w których sytuacja związana z koronawirusem wygląda najgorzej. Łącznie we Włoszech zdiagnozowano już blisko 60 tys. chorych, a bilans ofiar śmiertelnych wzrósł do ponad 6 tys.