- Ten tydzień jest najgorszy od początku epidemii, choć jesteśmy daleko od jej szczytu – uważa Dab, cytowany przez telewizję BFM TV.

Reklama

Zdaniem eksperta jest jeszcze za wcześnie, aby wprowadzony 17 marca nakaz pozostawania w domu i ograniczanie przemieszczania się przyniosły efekt. Na razie oficjalne dane pokazują, że liczba zarażonych podwaja się co cztery dni.

Dab prognozuje, że w tym tygodniu liczba zarażonych sięgnie we Francji 55 tys., a zgonów – 2 tys. Ocenia też, że kwarantanna potrwa przynajmniej kilka tygodni. Według eksperta, 2 mln osób może już być zarażonych koronawirusem we Francji, a epidemia może dotknąć 15 mln francuskich obywateli.

Tymczasem telewizja CNews podaje, że tydzień po pierwszej turze wyborów samorządowych, która odbyła się 15 marca, członkowie komisji wyborczych przyznają, że mają symptomy Covid-19. Szef lokalu wyborczego w XVII dzielnicy Paryża Paul Hatte informuje na Twitterze, że stracił zmysł węchu i smaku, co uznawane jest za jeden za jeden z symptomów Covid-19.

W czwartek zachorowała natomiast Elodie Polaszyk z komisji wyborczej w Lyonie cytowana przez CNews, która informuje, że kobieta miała kontakt z 300-400 wyborcami w swoim lokalu wyborczym. CNews przytacza również inne przypadki skarżących się na symptomy członków komisji, którzy nie zostali jednak jeszcze poddani testom na obecność wirusa.

Stacja twierdzi, że czas wystąpienia objawów u członków komisji pokrywa się z okresem inkubacji wirusa, który zdaniem ekspertów wynosi średnio pięć dni.

Testy na Covid-19 wykonywane są osobom, które skarżą się na poważne dolegliwości. Wiele osób, które proszą o zrobienie testu otrzymuje odpowiedź odmowną i zalecenie pozostawania w domu w przypadku lekkich symptomów.

Zaleca się również zdalne konsultacje medyczne. Telefon pod numer alarmowy 15 wiąże się często z bardzo długim czasem oczekiwania na połączenie z konsultantem.

W Marsylii setki osób ustawiają w długich kolejkach na badania w uniwersyteckim instytucie szpitalnym Didiera Raoulta, prekursora leczenia Covid-19 chlorochiną. Dr Raoult obiecuje wykonanie testu wszystkim, którzy o to poproszą.

Prezydent Francji Emmanuel Macron zdecydował o przełożeniu II tury wyborów samorządowych 16 marca, dzień po głosowaniu w I turze, kiedy to odnotowano historycznie najwyższy wskaźnik absencji (55,36 proc.), co oznacza wzrost o prawie 20 pkt proc. w stosunku do wyborów w 2014 r.

Według najnowszych danych od początku epidemii koronawirusa we Francji stwierdzono 19 856 przypadków zakażeń i 860 ofiar śmiertelnych.