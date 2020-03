Kwestia epidemii nigdzie nie zniknie. Musimy nie tylko rozmawiać o wyborach prezydenckich, ale i je planować – powiedział Łukaszenka podczas spotkania z przewodniczącą Rady Republiki, wyższej izby parlamentu, Natalją Kaczanawą.

Łukaszenka jest prezydentem Białorusi od 1994 roku.

Prezydent Białorusi potwierdził we wtorek śmierć 75-letniego pacjenta w Witebsku zakażonego koronawirusem. To pierwszy potwierdzony oficjalnie przypadek śmiertelny epidemii w tym kraju.

Żona zmarłego pacjenta jest zdrowa, córka zdrowa. Bo mają dużą odporność. A on, biedny, nie dał rady. Trafił do szpitala z ciężkim zapaleniem płuc, był podłączony do respiratora, lekarze próbowali go ratować – powiedział Łukaszenka, cytowany przez agencję BiełTA. Prezydent wskazał, że mężczyzna cierpiał na inne choroby.

Wcześniej białoruskie media, powołując się na rodzinę witebskiego aktora Wiktara Daszkiewicza, poinformowały, że zmarł on w szpitalu po sześciu dniach spędzonych na oddziale reanimacji.