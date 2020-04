W ramach pomocy w walce z pandemią koronawirusa Polska wysyła do Włoch i San Marino transport płynu do dezynfekcji - poinformowały we wtorek na Twitterze polskie resorty: spraw zagranicznych i aktywów państwowych.

MAP dodał, że przekazanie transportu płynów na ręce ambasadora Włoch w Polsce Aldo Amatiego odbyło się w siedzibie Polfy Tarchomin. W przekazaniu transportu wzięli udział wiceszefowie: MSZ - Marcin Przydacz i MAP - Maciej Małecki. Reklama W drugiej połowie marca do sprzedaży w aptekach trafił płyn antybakteryjny wyprodukowany przez Polfę Tarchomin na zlecenie rządu. Dodatkowo apteki i przychodnie w całym kraju bezpłatnie otrzymują płyn na własny użytek.