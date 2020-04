Z uwagi na epidemię szef amerykańskiej dyplomacji rozmawiał z kilkoma europejskimi dziennikarzami na telekonferencji. Pompeo odpowiedział na niej PAP na pytanie o ewentualne wsparcie Polski przez Stany Zjednoczone w walce z Covid-19.

Amerykański sekretarz stanu przyznał, że władze Stanów Zjednoczonych "robią, co mogą" w walce z epidemią i tworzą "narzędzia i system", by zadbać o swoich obywateli. Mówiąc o respiratorach i sprzęcie medycznym, ocenił, że w USA panuje na to "wielki popyt", a władze "próbują go zaspokoić".

Przedstawiamy to jasno i mówił już o tym wielokrotnie wiceprezydent (Mike Pence) - zamierzamy zrobić co w naszej mocy, by pomóc całemu światu w zapewnieniu tego wszystkiego, co konieczne jest, by chronić obywateli. W pełni spodziewam się, że Polska będzie wśród odbiorców wsparcia tak szybko i sprawnie jak tylko będziemy mogli go udzielić – stwierdził.

Według Pompeo zakres ewentualnego wsparcia dla Polski wykraczać będzie poza kwestie związane ze sprzętem i technologią dotyczącą ochrony zdrowia. Dotyczyć może też działań sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych.