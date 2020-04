Większość jest wyraźnie europejska – powiedział cytowany przez "New York Timesa” Harm van Bakel, genetyk z Icahn School of Medicine w Mount Sinai w Nowym Jorku. Uderzająco podobne wnioski przedstawili naukowcy Grossman School of Medicine z Uniwersytetu Nowojorskiego (NYU).

Z nowych badań wynika, że koronawirus był obecny w rejonie Nowego Jorku od połowy lutego, na kilka tygodni przed pierwszym potwierdzonym przypadkiem.

31 stycznia prezydent USA Donald Trump, zabronił wjazdu do Stanów Zjednoczonych cudzoziemcom, którzy przebywali w Chinach w ciągu dwóch tygodni poprzedzających zarządzenie.

Oba zespoły amerykańskich ekspertów przeanalizowały genomy wirusa pobierane od nowojorczyków od połowy marca.

Według „New York Timesa” badanie ujawniło rozprzestrzenianie się koronawirusa, które mogłoby zostać wykryte wcześniej, gdyby wdrożono agresywne programy testujące. Jak wyjaśnia nowojorski dziennik, wirusy atakują komórkę i opanowując jej molekularny mechanizm powodują, że produkuje nowe wirusy.

W styczniu zespół chińskich i australijskich badaczy opublikował pierwszy odczytany genom nowego wirusa. Od tego czasu naukowcy z całego świata zsekwencjonowali ich już ponad 3000. Niektóre są genetycznie identyczne, podczas gdy inne są zmutowane. Na tej podstawie można określić kierunki rozprzestrzeniania się epidemii na świecie.