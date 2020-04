W wygłoszonym w poniedziałek orędziu do narodu prezydent Emmanuel Macron przedłużył wprowadzoną z powodu epidemii koronawirusa kwarantannę do 11 maja. Poinformował, że po tym czasie władze będą stopniowo otwierać szkoły i żłobki, a firmy zaczną wracać do normalnego trybu pracy.

W czwartym orędziu do narodu od czasu wybuchu epidemii francuski prezydent zapowiedział, że w ciągu 15 dni rząd przedstawi plan wyjścia z kwarantanny i organizacji życia społecznego po 11 maja. Reklama Restauracje, teatry, kina i inne miejsca użyteczności publicznej pozostaną zamknięte najprawdopodobniej do połowy lipca – oświadczył Macron. - Będziemy żyli z wirusem przez kolejne miesiące – podkreślił Macron, obiecując po 11 maja testy na obecność SARS-CoV-2 wszystkim, którzy będą mieli symptomy choroby.