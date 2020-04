Michael Gove, minister bez teki w rządzie premiera Borisa Johnsona, odpowiadając na pytanie, czy puby zostaną otwarte przed zimą, powiedział, że będą one jednym z ostatnich miejsc, z których zdjęte zostaną ograniczenia wprowadzone w celu zatrzymania epidemii koronawirusa w Wielkiej Brytanii.

Sprawy wyglądają fatalnie. W tym tempie wydaje się mało prawdopodobne, że będziemy znowu otwarci przed świętami. Boże Narodzenie jest okresem ogromnych obrotów dla branży pubowej. To będzie ogromna strata. Styczeń i luty to martwe miesiące - bez Bożego Narodzenia będzie ciężko. To będzie bardzo kiepski początek do 2021 roku. Mamy dodatkowy cios w postaci braku mistrzostw Europy (w piłce nożnej - red.) w tym roku. Każdy angielski mecz jest warty miliony dla branży - mówi "The Sun" Frank Maguire z londyńskiego browaru Truman's.

W styczniu brytyjski urząd statystyczny podał, że w 2019 roku po raz pierwszy od 10 lat liczba pubów i barów w Wielkiej Brytanii zwiększyła się - o 315.