Papież Franciszek wezwał do modlitwy za polityków; aby w momencie pandemii dążyli do dobra kraju, a nie własnej partii. Intencję tę przedstawił we wprowadzeniu do mszy, jaką odprawił w poniedziałek w kaplicy Domu Świętej Marty w Watykanie.

W związku z pandemią koronawirusa w liturgiach odprawianych w domu, w którym mieszka papież, nie uczestniczą od ponad miesiąca wierni. Reklama Franciszek powiedział: Módlmy się dzisiaj za mężczyzn i kobiety, którzy mają polityczne powołanie; polityka jest formą miłości. Módlmy się "za partie polityczne w różnych państwach, aby w tym momencie pandemii poszukiwali razem dobra kraju, a nie dobra własnej partii" - dodał papież.