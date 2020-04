Istnieje ryzyko, że mafie mogą przeniknąć do procesu wznawiania aktywności gospodarczej we Włoszech po fazie jej zamknięcia z powodu pandemii. Taką hipotezę przedstawiła we wtorek szefowa MSW Luciana Lamorgese.

W wystąpieniu przed komisją Izby Deputowanych do spraw konstytucyjnych minister spraw wewnętrznych oświadczyła, że niebezpieczeństwo udziału przestępczości zorganizowanej w fazie odmrażania gospodarki wynika z braku płynności finansowej w wielu firmach, a także z perspektywy "napływu ogromnej pomocy finansowej - krajowej i europejskiej". Reklama Szefowa resortu zapewniła, że policja została postawiona w stan najwyższej czujności, by monitorować i wykrywać "nową dynamikę w działaniach przestępczych". Włoski hotel pozywa chińskie ministerstwo. Za straty spowodowane koronawirusem Zobacz również Potrzebna jest uwaga, jeśli chodzi o wypłaty środków publicznych - zaznaczyła Lamorgese. Poinformowała także parlamentarną komisję o tym, że od 11 marca siły porządkowe przeprowadziły w całych Włoszech ok. 9 milionów kontroli obywateli w związku z wejściem w życie restrykcji w ramach walki z epidemią. Do tej pory, jak dodała, stwierdzono ok. 330 tysięcy przypadków naruszenia przepisów. Wśród obywateli panuje wielkie poczucie odpowiedzialności - powiedziała szefowa MSW.