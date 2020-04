W całych Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatnich 24 godzin przybyło ok. 40 tys. przypadków potwierdzonej obecności SARS-CoV-2. To wzrost o 15 tys. w porównaniu z poprzednim dziennym bilansem.

Łącznie w Stanach Zjednoczonych zdiagnozowano już 824 tys. przypadki zakażenia na ponad 4,1 mln przeprowadzonych testów.

Dobowe dane obejmują 24 godziny od godz. 2:30 czasu polskiego w nocy z poniedziałku na wtorek.

Bilans ofiar śmiertelnych był już dwukrotnie większy w wypadku statystyk publikowanych przez Uniwersytet Johnsa Hopkinsa. Wyniknęło to - jak wyjaśnia agencja AFP - z włączenia do statystyk również osób, które zmarły we wcześniejszych dniach prawdopodobnie z powodu zakażenia koronawirusem.