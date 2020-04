Maatje Benassi - pisze CNN - to rezerwistka amerykańskiej armii, która stała się dla szaleńców od teorii spiskowych wrogiem numer jeden. To jak obudzić się w koszmarze - mówi amerykańskiej telewizji kobieta. Jak zwykła Amerykanka stała się twarzą epidemii? Wszystko zaczęło się od plotek, że koronawirus to broń biologiczna, wymierzona w Chiny. Uwierzono bowiem w teorie jednego z przedstawicieli chińskich władz, że "pacjentami zero" byli w Wuhan amerykańscy żołnierze. Okazało się też, że Benassi brała wtedy udział w "wojskowych igrzyskach olimpijskich" w Wuhan. Na ostatnim okrążeniu wyścigu kolarskiego upadła i doznała wstrząsu. Uznano więc w sieci, że musiała być zakażona.

Na celownik - jak pisze CNN - wziął ją wtedy jeden z największych amerykańskich "handlarzy dezinformacją", George Webb, który umieszcza filmiki z teoriami spiskowymi w sieci. Webb połączył Maatje Benassi z włoskim DJem - Bennym Benassi i uznał, że są oni częścią spisku, który ma roznieść koronawirusa po świecie. Tymczasem nie są oni nawet spokrewnieni, a Benassi - jak pisze CNN - to bardzo popularne nazwisko we Włoszech.

Maatje zwróciła się o pomoc do FBI, władze uznały jednak, że zwolennicy teorii spiskowych korzystają z prawa do wolności wypowiedzi i niczego nie zrobią w tej sprawie. YouTube co jakiś czas ściąga filmiki z sieci, jednak one natychmiast wracają do serwisu.

Kobieta jest przerażona. Jej domowy adres i zdjęcia domu trafiły do sieci, a skrzynki pocztowe regularne i internetowe pełne są od gróźb od zwolenników teorii spiskowych. Boi się więc, że może stać się ofiarą kolejnej "pizzagate". To afera, w której oskarżano jedną z waszyngtońskich pizzerii, że działa tam pedofilska szajka związana z Hillary Clinton. Lokal został w 2016 ostrzelany przez człowieka, który twierdził, że przyszedł wyjaśnić aferę. "Moje życie nigdy nie będzie takie samo. Za każdym razem, gdy ktoś wyszuka w sieci moje nazwisko, będę uznana za "pacjentkę zero" - podsumowuje Benassi.