Przyjąłem do wiadomości tego ranka decyzję o przełożeniu wyborów prezydenckich w Polce. Cieszę się z debaty przeprowadzonej w Polsce na ten temat przez społeczeństwo - powiedział na posiedzeniu komisji sprawiedliwości PE, dodając, że KE będzie śledzić przygotowania do przeprowadzenia wyborów w Polsce w przyszłości, bo ma pewne obawy co do sposobu ich organizacji.

Jednak widzimy, że była możliwość ich przełożenia. Będziemy nadal śledzić sytuacje, żeby zagwarantować, że proces będzie odpowiedni, a kampania wyborcza będzie sprawiedliwa - powiedział.