Powrót wiernych na msze po wielu tygodniach kwarantanny to rezultat porozumienia zawartego w tych dniach przez rząd Giuseppe Contego i Konferencję Episkopatu. Na mocy tej umowy w kościołach mają obowiązywać nadzwyczajne środki ochrony sanitarnej; nakaz noszenia maseczek i zachowania dystansu społecznego, ograniczenie liczby obecnych i unikanie skupisk, zakaz wstępu dla osób z objawami przeziębienia i temperatury powyżej 37,5 stopni.

Szef włoskiego Episkopatu, cytowany przez Ansę powiedział: "Myślałem o zbiegu okoliczności, jakim jest to, że można będzie powrócić do mszy 18 maja, w dniu, w którym papież Jan Paweł II skończyłby sto lat. Kto wie, może on także razem z innymi świętymi udzielił nam tej łaski".

Kardynał Bassetti, który jest arcybiskupem Perugii, dodał, że polski papież był zawsze "zanurzony w Bogu".

To był wielki papież, ale także wielki mistyk i może także dzięki niemu otrzymaliśmy tę łaskę - stwierdził włoski hierarcha.

Zapewnił, że kwestia konieczności zachowania dystansu w kościołach nie budzi jego zaniepokojenia.

Ważne jest to, by dobrze wyznaczyć przestrzeń, która zazwyczaj jest bardzo duża, a poza tym uświadamiamy sobie, że jest też dużo przestrzeni, która jest niewykorzystana. Przy wymaganym dystansie ludzie się zmieszczą - zaznaczył.

Kardynał Bassetti dodał zarazem: "Dalej zachęcamy do uroczystości transmitowanych online, przede wszystkim z myślą o osobach starszych, które mają trudności z poruszaniem się i o tych, którzy wciąż boją się wyjść z domu".