Zmarło w ciągu doby w Rosji 107 osób, a łączna liczba przypadków śmiertelnych Covid-19 w tym kraju od początku epidemii wzrosła do 2116. Dobowy przyrost zachorowań sprawił, że Rosja wyprzedziła Hiszpanię pod względem liczby infekcji i znalazła się za Stanami Zjednoczonymi, w których odnotowano ponad 1,3 mln przypadków koronawirusa. Nadal ponad połowa infekcji w Rosji przypada na Moskwę, gdzie ich liczba sięgnęła we wtorek 121 301. Liczba wyleczonych pacjentów sięgnęła w Rosji we wtorek 43 512, po wypisaniu ze szpitali 3711 pacjentów w ciągu ostatniej doby. Od początku epidemii w kraju przeprowadzono 5,8 mln testów na obecność koronawirusa.

Nowe dane sztab rządowy podał w dniu, gdy w Rosji, zgodnie z zapowiedzią prezydenta Władimira Putina, kończą się dni wolne od pracy trwające od końca marca. Jednocześnie w wielu regionach nadal obowiązuje ograniczenie kontaktów i wymogi sanitarne wprowadzone w związku z pandemią. Decyzję o zakresie ograniczeń podejmuje samodzielnie każdy region Federacji Rosyjskiej i niektóre z nich zaczęły już rezygnować z nakazu samoizolacji. Tak jest np. w obwodzie murmańskim, gdzie ograniczenia utrzymano tylko dla dzieci w wieku szkolnym i osób w wieku powyżej 65 lat.

W sąsiadującym z Polską obwodzie kaliningradzkim zaczęły pracę centra handlowe i salony fryzjerskie. W obwodzie leningradzkim mieszkańcy mogą już odwiedzać muzea i umówić się na wizytę u dentysty. Wznawiają działalność niektóre kina. W Moskwie od wtorku robotnicy wracają do zakładów przemysłowych i na place budowy. Jednocześnie zaczynają obowiązywać wymogi noszenia maseczek ochronnych i rękawiczek w miejscach publicznych, np. w sklepach, transporcie miejskim i w metrze. Do tej pory obowiązek noszenia maseczek wprowadziło już ponad 50, a więc większość, spośród ponad 80 regionów FR.

Według nieoficjalnego wykazu w Rosji zmarło dotąd 160 lekarzy zakażonych koronawirusem. Dane zbierają ich koledzy po fachu, którzy zastrzegają, że lista ta powstaje przede wszystkim, by upamiętnić zmarłych medyków. Są na niej także lekarze, którzy zmarli z powodu Covid-19, ale nie pracowali już zawodowo. Podczas epidemii zmarło także pięciu rosyjskich dziennikarzy, a zakażonych koronawirusem jest około dwustu - poinformowały we wtorek władze Związku Dziennikarzy Rosji.