Prezydent USA Donald Trump zasugerował we wtorek, że gdyby jego miejsce zajęła Demokratka Nancy Pelosi, to usiłowałaby wprowadzić w kraju komunizm. Jak stwierdził, właśnie dlatego on i wiceprezydent Mike Pence muszą uważać, by nie zachorować na Covid-19.

Szef państwa w ten sposób odniósł się na Twitterze do artykułu spekulującego, że gdyby prezydent i wiceprezydent USA poważnie zachorowali na Covid-19, to władzę objęłaby trzecia osoba w państwie - przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi. Reklama Dlatego musimy być bardzo uważni. Szalona Nancy byłaby totalną katastrofą, a USA nigdy nie będą krajem komunistycznym! - napisał Trump w jednym z ponad 20 tweetów wysłanych we wtorek rano. W innym z porannych wpisów zasugerował, że były republikański kongresmen i gospodarz talk-show Joe Scarborough popełnił morderstwo i wezwał policję do zajęcia się sprawą śmierci jego byłej asystentki. Od poniedziałku w Białym Domu wprowadzono obowiązek noszenia masek po tym, jak badania wykryły obecność koronawirusa u dwóch pracowników Białego Domu, w tym rzeczniczkę wiceprezydenta Pence'a Katie Miller. Kwarantannie poddało się trzech członków zespołu zajmującego się odpowiedzią na pandemię. W ubiegłym tygodniu badanie przeszedł prezydent Trump i jak sam poinformował, wynik był negatywny. Jak dotąd w Stanach Zjednoczonych koronawirusa wykryto u prawie 1,4 miliona osób, z czego zmarło 81 796.