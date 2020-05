Jak potwierdziła we wtorek w siedzibie SN madrycka agencja Europa Press, rodziny zmarłych reprezentuje łącznie 11 adwokatów. Pozew został złożony w poniedziałek.

W pozwie 3268 przedstawicieli 3274 pacjentów zmarłych podczas epidemii oskarżają rząd Sancheza o ciężkie zaniedbania, które doprowadziły do zgonów osób zainfekowanych koronawirusem.

Pozew dotyczy premiera Sancheza oraz 22 ministrów i wiceministrów w jego rządzie. Pozywający zaznaczyli, że nie wykluczają rozszerzenia grona oskarżonych o głównego epidemiologa kraju Fernando Simona, a także innych członków władz kierowanego przez niego Centrum Koordynacji Ostrzegania i Nagłych Przypadków (CCAES). Instytucja ta podlega resortowi zdrowia.

Z opublikowanych we wtorek danych resortu zdrowia Hiszpanii wynika, że w ciągu ostatniej doby liczba zmarłych z powodu zakażenia koronawirusem zwiększyła się o 176 do 26 920, a zainfekowanych o 594 do 228 030.

We wtorek podczas konferencji w Madrycie Fernando Simon ujawnił, że grono pracowników służby zdrowia chorych na Covid-19 stanowi już 21-procentowy odsetek wśród wszystkich zakażonych koronawirusem. Dodał, że pomiędzy poniedziałkiem a wtorkiem liczba członków personelu medycznego, którzy zostali zainfekowani wzrosła z 48 320 do 48 860.

W poniedziałek wieczorem hiszpańska Izba Lekarska potwierdziła zgon dwojga lekarzy z aglomeracji Madrytu, którzy zmarli z powodu Covid-19. Władze tej organizacji, systematycznie krytykującej rząd za niedobory sprzętu medyczno-ochronnego w szpitalach, oszacowały, że wskutek infekcji SARS-CoV-2 zmarło już w Hiszpanii 48 lekarzy.

Rząd Sancheza od ponad miesiąca nie podaje liczby zmarłych wskutek zachorowania na Covid-19 członków personelu medycznego. Organizacje reprezentujące to środowisko oraz media oceniają, że łącznie w tej grupie zawodowej jest już ponad 60 ofiar śmiertelnych.