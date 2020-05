Miejski organ nadzorujący walkę z epidemią wydał pilny komunikat, w którym poprosił odpowiednie urzędy w poszczególnych dzielnicach, aby do wtorku przedstawiły plany przebadania wszystkich mieszkańców w ciągu 10 dni – przekazał portal Pengpai Xinwen.

Inicjatywa związana jest z wykryciem w weekend pierwszego nowego skupiska zakażeń koronawirusem w Wuhanie od ponad miesiąca. W sobotę i niedzielę w mieście potwierdzono łącznie sześć nowych przypadków Covid-19.

O planach przeprowadzenia 10-dniowej ogólnomiejskiej kampanii testów na koronawirusa informowała w poniedziałek wieczorem agencja Reutera, która powołała się przy tym na wewnętrzny dokument i dwa anonimowe źródła.

Nie jest jasne, kiedy 10-dniowa kampania powszechnych testów ma się rozpocząć. Chiński dziennik "Global Times” podał we wtorek, cytując anonimowe źródła we władzach medycznych Wuhanu, że szczegółowy plan nie został jeszcze opracowany.

Wicedyrektor wydziału biologii patogenów Uniwersytetu Wuhańskiego Yang Zhanqiu powiedział tej gazecie, że w mieście poddano już testom niektóre grupy zawodowe, w tym nauczycieli i pracowników komunikacji publicznej. Jego zdaniem testy objęły już 3-5 mln osób, a więc do przebadania pozostało 6-8 mln mieszkańców.

Portal Huaxia Shibao obliczył natomiast, opierając się na danych z końca kwietnia, że w Wuhanie do przebadania zostało nawet ponad 10 mln ludzi. Przy założeniach 10-dniowej kampanii oznacza to konieczność wykonywania ponad miliona badań dziennie, co wielokrotnie przekracza obecne możliwości miejskich laboratoriów. Portal oszacował ponadto, że planowana akcja może kosztować łącznie 1,978 mld juanów (1,17 mld zł).