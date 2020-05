Policja przekazała, że ciało zostało znalezione niedaleko wsi Socza, gdzie w niedzielę zaginął 23-letni student przebywający w Słowenii na wymianie.

Zwłoki zostały wyłowione przez policję i straż pożarną 100 metrów od miejsca wypadku. Następnie służbom udało się potwierdzić tożsamość zmarłego mężczyzny.

Polak wraz z czwórką przyjaciół przebywał niedaleko popularnego wśród turystów Wielkiego Wąwozu Soczy - 750-metrowego odcinka rzeki, która jest tam bardzo wąska i kręta, a ściany okalającego ją wąwozu wysokie - relacjonuje agencja STA.

Grupa szła wzdłuż szczytu wąwozu, Polak opuścił jednak ścieżkę, podszedł do krawędzi, stracił równowagę i wpadł do rzeki. Udało mu się przepłynąć około 10 metrów, po czym jego towarzysze stracili go z oczu.