O zajściu, które wydarzyło się jeszcze w kwietniu, poinformował portal KP.ru.

Według policyjnego komunikatu dziewczęta zgłosiły w nocy 22 kwietnia patrolowi policji, że zostały obrabowane, a sprawca, grożąc przemocą, dopuścił się również czynów o charakterze seksualnym. Przynajmniej jedna z dziewcząt została zgwałcona - podał portal. Jedna z nich ma 18 lat, druga - 17 lat. Policja zatrzymała napastnika, którym okazał się 56-letni recydywista, kilkakrotnie karany.

Policja nie poinformowała o mandatach, jednak nagłośnił je portal Tajga.info, który podał, policjanci sporządzili wobec dziewcząt protokoły o wykroczeniu. Po tej publikacji służby prasowe policji potwierdziły, że protokoły sporządzono, bo nastolatki znajdowały się w nocy na ulicy "bez pilnej konieczności".

Formalnie grozi za to grzywna w wysokości do 3 tys. rubli (ok. 172 PLN).

Protokoły o wykroczeniu trafiają do administracji miasta i to ona podejmie decyzję w sprawie grzywien.