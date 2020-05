Będę dążyła do dobrych stosunków z Rosją, ponieważ uważam, że istnieją wszelkie powody, by kontynuować nasze wysiłki dyplomatyczne, ale to tego nie ułatwia - powiedziała Merkel w parlamencie zapytana o ataki hakerskie przeprowadzone przez funkcjonariuszy rosyjskiego wywiadu wojskowego.

W piątek tygodnik "Der Spiegel" napisał, że grupa hakerów rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, odpowiedzialna za atak na sieć internetową Bundestagu, wykradła w 2015 r. korespondencję e-mailową biura poselskiego Merkel.

Jak przypomina Reuters, Moskwa zaprzeczyła zarzutom o prowadzenie akcji hakerskich za granicą.