Sekretarz stanu w resorcie gospodarki Francji Agnes Pannier-Runacher oświadczyła w czwartek, że nie do zaakceptowania jest plan francuskiego giganta farmaceutycznego Sanofi, by szczepionkę na koronawirusa dostarczyć w pierwszej kolejności do USA.

W środę dyrektor generalny Sanofi Paul Hudson powiedział w wywiadzie dla Bloomberga, że "rząd USA ma prawo do największego pierwokupu (szczepionki), ponieważ zainwestował w ryzyko", związane z pracą nad jej wynalezieniem. Reklama Bloomberg podał, że Stany Zjednoczone miałyby w ramach takiego planu dostać szczepionkę - gdy tylko zostanie opracowana i wyprodukowana - jako pierwsze i w największych ilościach, ponieważ według Hudsona "zainwestowały w bezpieczeństwo swoich obywateli". Pannier-Runacher powiedziała w czwartek rano wywiadzie radiowym, że "tego rodzaju uprzywilejowanie takiego czy innego kraju, pod pretekstem finansowym, jest nie do zaakceptowania" - relacjonuje dziennik "Le Figaro". Sekretarz stanu poinformowała, że skontaktowała się bezpośrednio z Hudsonem, który potwierdził w rozmowie z nią, że szczepionka będzie dostępna we Francji. Laboratorium Pasteura, spółka córka Sanofi, która ma bardzo znaczące osiągnięcia w pracy nad szczepionkami na grypę, podjęła współpracę ze swym brytyjskim rywalem GlaxoSmithKline, aby przyśpieszyć badania nad szczepionką na koronawirusa. Obie firmy otrzymały finansowe wsparcie amerykańskiej organizacji ds. badań biomedycznych (Biomedical Advanced Research and Development Authority - BARDA). W środę wieczorem firma Sanofi wydała komunikat, w którym zapewnia, że jej zakłady w USA dostarczą szczepionki na rynek amerykański, podczas gdy pozostałe fabryki przeznaczą swą produkcję na rynek europejski. Sanofi poinformowała też - relacjonuje "Le Figaro" - że prowadzi "bardzo konstruktywne" rozmowy z Komisją Europejską oraz rządami Francji i Niemiec na temat dofinansowania badań i produkcji szczepionki. Ekspertka zdradza, kiedy pojawią się pierwsze wyniki szczepionek na Covid-19 Zobacz również Według Reutera Komisja rozważa uruchomienie funduszy rzędu 2,4 mld euro, by wesprzeć prace europejskich laboratoriów farmaceutycznych, aby nie doszło do sytuacji, w której po wynalezieniu szczepionki okaże się, że nie będzie wystarczających dostaw leku w Europie. Koncern Sanofi, jeden z najważniejszych producentów szczepionek na świecie, rozpoczął prace nad szczepionką na koronawirusa w połowie lutego i otrzymał wsparcie BARDA, organizacji kontrolowanej przez amerykański resort zdrowia - pisze "Le Figaro". Sanofi podjął też współpracę z Translate Bio, amerykańską firmą biotechnologiczną, która pracuje nad lekiem na Covid-19.